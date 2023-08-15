升级民宿产业认知 助力栾川乡村振兴

为贯彻落实市委江凌书记9月15日至16日调研栾川指示和近期县委常委会精神，持续推进栾川民宿集群建设，让民宿成为一个目的地产品、一种生活方式、一种综合经济，把民宿产业作为县域主导特色产业来培养，引导全县党员领导干部创新理念，发挥民宿在激活乡村产业、促进村集体增收和农民致富等方面的积极作用。10月27日上午，我县举办栾川县领导干部大讲堂，邀请中国旅游协会文旅投资分会理事、杭州民宿协会发起机构副会长、借宿文旅平台联合创始人CEO李政羲作《宿集赋能乡村振兴》专题讲座，全县副县级以上县直领导干部、各乡镇、县直各单位负责人等400余人参加培训。

李政羲讲到：民宿集群不是简单的几家民宿集合在一起，而是由精品民宿引领、带动孵化本地民宿发展逐步形成的住宿载体，以资源整合、业态激活、文化重塑的方式，营造出民宿+在地体验的综合度假产品，继而将民宿集群所在地，活化成有影响力的度假目的地，不是1+1+1＞3 ，是1+1+1＞111集群效应。

通过莫干山民宿集群、小隐半日闲、青龙坞放语空乡宿综合体、龙门山民宿集群、黄河宿集等典型案例，详细讲解了近年来全国民宿产业的发展历程和重要经验，深入剖析了民宿集群的选址要求、核心要素、合作模拟、运营方式、设计风格等。

在谈到围绕宿集如何振兴乡村时，李政羲讲到：乡村振兴的本质是实现?与乡村资源的价值重组，宿集是活化乡村、盘活存量资产、吸引人群返乡的产业抓手，通过引人(让新乡人的参与乡建带动)、留人(让游乡人留住时间、留住消费，让归乡人就业创业)，最终实现富人(让原乡人共建乡村业态、共享经营成果)。

李政羲针对栾川发展给出建议：要激活资源做爆款、提升品质做精品、承接流量做集群。并就如何做给出方法：读地(综合考虑区位、交通、资源、市场、环境)、读文(充分梳理整合风土人情及文脉)、立意(围绕现状瓶颈破题、找准题眼)、立项(确定资源基底、市场卡位、主题定位、业态产品、投资估算、效益分析)。

县委常委、宣传部长、县政府副县长孙欣欣主持会议，并结合本次讲座和栾川实际，就制约民宿高质量发展的痛点、堵点和难点，提出6个问题，要求与会单位认真思考研究，并作为推动民宿集群发展的重点和切入点，探索切实可行的解决办法。一是如何坚持“高端定位”，使栾川民宿真正成为全国有号召力的目的地产品和全国有名的休闲旅游度假目的地。

二是如何做优“民宿+”这篇文章，加快民宿与农副土特产品、与周边线路的深度融合，推动乡村一二三产融合发展，实现从单一的住宿经济向拉动旅游相关服务的综合经济，从“卖床板”向“卖产品”的转变。

三是如何有效解决民宿冬季取暖问题，打破冬季“寒冷”魔咒，让民宿从“半年闲”到“全年旺”。

四是如何切实提高民宿的产业化水平、组织化程度，构建完善民宿与村集体、农民的利益联结机制，增加农民收入，壮大集体经济，实现共同富裕。

五是如何做好沟域经济谋划，坚持运营前置，集中优势、不撒“胡椒面”，通过积极盘活学校、老屋等闲置资源，实现重点突破。

六是如何通过主题化打造、差异化经营，将本地特色文化元素融入民宿建设、布局当中，为游客量身提供各种个性化、定制化的沉浸式生活体验，避免出现“千宿一面”。

此次大讲堂是当前我县正在加快推进民宿特色产业发展，着力打造伏牛山高端民宿集聚区开办的专题讲座，针对性强、覆盖面大，内容干货十足，对全县各级干部和民宿主进一步加深民宿集群认识，有效推进栾川民宿产业高质量发展，助力乡村振兴具有重要意义。⑧