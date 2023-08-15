洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

见证高光时刻！轴研所新品稳稳架起“神十七”交流“鹊桥”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.28 14:15

　　26日，神舟十七号载人飞船在成功入轨后与空间站组合体完成自主快速交会对接，“天宫”迎来中国航天员的第三次“太空会师”。记者从洛阳轴承研究所有限公司、洛阳LYC轴承有限公司获悉，企业生产的多款产品成功配套此次飞行任务，再次用多项“洛阳创新”稳稳托举起中华民族千年飞天梦想。

　　作为神舟系列载人飞船专用轴承重要供应商，轴研所新研发的航天员可视通话控制系统伺服电机用轴承在“神十七”执行任务期间扮演关键角色，再次见证中国载人航天工程高光时刻。

　　轴承是航空航天设备中的关键部位之一，在高速高温、受力复杂的环境下运转，其精度、寿命和可靠性都直接影响到整个飞行器的控制精度与寿命。轴研所此次新研发的航天员可视通话控制系统伺服电机用轴承，尺寸小，精度高，可精确控制摩擦力矩波动，能够通过调控光学镜头焦距，实现视频通话对焦光学镜头微距精确控制，保证视频传输画面清晰呈现，稳稳架起航天员实时交流的“鹊桥”。

　　此外，该企业研发的多项产品再次应用在“神十七”发射及后续运行中，具体包括为火箭发动机提供动力支持的大载荷高转速三点接触球轴承、保障载人飞船多个重要旋转机构稳定运转的高精度低噪音自润滑轴承、护航航天员生命健康安全的可再生环控生保系统用耐腐蚀轴承、保障空间站持续电力供应的对日向心机构转动轴承组件等，确保“国之重器”无忧运转。

　　在“神十七”执行任务期间，洛阳LYC轴承有限公司研发的全系列、高精度产品为其提供全周期保障。

　　在航空航天精密轴承的研发上，该企业近年依托多个国家级、省市级创新平台，利用现代化设计分析技术，创新研制了适用于航空航天特种工况的非标产品，产品高度集成化、轻量化，能够高精、高效保障航空航天机械系统的转动、定位和承载，让飞船动作更精准，广泛应用于神舟飞船的发射段、交会对接段、组合体在轨运行段等，为飞船正常运行提供重要支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 韩珂珂 余柯）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
        “支原体感染没有疫苗，该咋防护？”“近期带孩子出门有必要戴口罩吗？”“这个病大人会不会被传染？”“孩...
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
  • ·“另辟蹊径”他成功挽救青光眼少年视力
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • 通航城市21个！洛阳北郊机场冬春航季...
  • 洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例...
  • 洛阳134家用人单位参加河南第六届招才...
  • 再添投产企业！洛阳综合保税区发展注...
  • 10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气
  • 网红零食店在洛阳受欢迎 选购时要注意...
  • 嵩县被命名为生态文明建设示范区
  • 全市党委和政府秘书长、办公室主任会...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    又见枫叶红

    风和日丽

    落日秋色

    拉耧耩麦
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605