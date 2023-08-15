见证高光时刻！轴研所新品稳稳架起“神十七”交流“鹊桥”

26日，神舟十七号载人飞船在成功入轨后与空间站组合体完成自主快速交会对接，“天宫”迎来中国航天员的第三次“太空会师”。洛报融媒记者从洛阳轴承研究所有限公司、洛阳LYC轴承有限公司获悉，企业生产的多款产品成功配套此次飞行任务，再次用多项“洛阳创新”稳稳托举起中华民族千年飞天梦想。

26日，神舟十七号载人飞船在成功入轨后与空间站组合体完成自主快速交会对接，“天宫”迎来中国航天员的第三次“太空会师”。记者从洛阳轴承研究所有限公司、洛阳LYC轴承有限公司获悉，企业生产的多款产品成功配套此次飞行任务，再次用多项“洛阳创新”稳稳托举起中华民族千年飞天梦想。

作为神舟系列载人飞船专用轴承重要供应商，轴研所新研发的航天员可视通话控制系统伺服电机用轴承在“神十七”执行任务期间扮演关键角色，再次见证中国载人航天工程高光时刻。

轴承是航空航天设备中的关键部位之一，在高速高温、受力复杂的环境下运转，其精度、寿命和可靠性都直接影响到整个飞行器的控制精度与寿命。轴研所此次新研发的航天员可视通话控制系统伺服电机用轴承，尺寸小，精度高，可精确控制摩擦力矩波动，能够通过调控光学镜头焦距，实现视频通话对焦光学镜头微距精确控制，保证视频传输画面清晰呈现，稳稳架起航天员实时交流的“鹊桥”。

此外，该企业研发的多项产品再次应用在“神十七”发射及后续运行中，具体包括为火箭发动机提供动力支持的大载荷高转速三点接触球轴承、保障载人飞船多个重要旋转机构稳定运转的高精度低噪音自润滑轴承、护航航天员生命健康安全的可再生环控生保系统用耐腐蚀轴承、保障空间站持续电力供应的对日向心机构转动轴承组件等，确保“国之重器”无忧运转。

在“神十七”执行任务期间，洛阳LYC轴承有限公司研发的全系列、高精度产品为其提供全周期保障。

在航空航天精密轴承的研发上，该企业近年依托多个国家级、省市级创新平台，利用现代化设计分析技术，创新研制了适用于航空航天特种工况的非标产品，产品高度集成化、轻量化，能够高精、高效保障航空航天机械系统的转动、定位和承载，让飞船动作更精准，广泛应用于神舟飞船的发射段、交会对接段、组合体在轨运行段等，为飞船正常运行提供重要支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 韩珂珂 余柯）