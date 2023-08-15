栾川县入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点

记者27日获悉，全国首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单于10月26日公布，洛阳市栾川县入选。

记者27日获悉，全国首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单于10月26日公布，洛阳市栾川县入选。

文化产业赋能乡村振兴试点工作由文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部等部门联合开展，旨在充分发挥县域统筹规划、资源配置作用，突出特色，改革创新，推动相关重点任务和政策举措在试点地区率先落地，在工作体制机制、发展举措、产业导入、政策保障等方面先行先试，促进乡村文化和旅游融合发展，形成可复制、可推广的典型经验做法在全国推广。河南省共3个县入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点，分别为洛阳市栾川县、信阳市光山县、焦作市修武县。

近年来，栾川县立足资源禀赋，以推进文旅产业高质量发展为目标，围绕发展特色文化产业、拓展乡村文旅消费新空间、推动文旅深度融合发展，不断扩大文化旅游消费领域，丰富文化旅游产品供给，积极开展“民宿走县进村”“黄河非遗·点亮老家河南”等活动，启动“文化产业特派员”制度试点工作，走出了一条文化产业赋能乡村振兴的“栾川路径”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵亚珂 文/图）