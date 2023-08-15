通航城市21个！洛阳北郊机场冬春航季航班时刻表出炉

今日，洛阳北郊机场微信公众号发布消息，2023年10月29日至2024年3月30日洛阳北郊机场将执行冬春航季航班计划。

今日，洛阳北郊机场微信公众号发布消息，2023年10月29日至2024年3月30日洛阳北郊机场将执行冬春航季航班计划。 今日，洛阳北郊机场微信公众号发布消息，2023年10月29日至2024年3月30日洛阳北郊机场将执行冬春航季航班计划，具体航班和时刻表如下： 2023年至2024年冬春航季换季执飞航线15条，其中国内航线14条，国际航线1条，通航城市分别是北京、上海、广州、深圳、成都厦门、重庆、沈阳、南昌、银川哈尔滨、南宁、三亚、贵阳、威海、杭州、西宁、桂林、福州、乌鲁木齐、曼谷，共21个城市。请大家留意航班变化合理安排出行。 ⑥