洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例》新闻发布会

27日，洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例》(下称《条例》)新闻发布会，明确《条例》将于11月1日起施行。

27日，洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例》(下称《条例》)新闻发布会，明确《条例》将于11月1日起施行。

《条例》是本届洛阳市人大常委会制定的首部地方性法规，聚焦住宅物业管理这一关系千家万户、关乎民生福祉的课题，主要解决老旧小区物业服务水平不高、前期物业管理不规范、业主和业主组织成立难等住宅物业管理工作中存在的难点和堵点，用法治思维和法治方式破除物业管理“沉疴顽疾”，为洛阳市住宅物业管理再上新台阶提供坚强法治保障。

发布会现场，洛阳市人大常委会有关负责人详细介绍《条例》主要内容和立法情况。洛阳市人大常委会法工委、洛阳市住房和城乡建设局、洛阳市住房保障和房产服务中心有关负责人针对记者提问进行解答。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 陈雅旭 文/图 通讯员 张艳艳）