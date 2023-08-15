普通门诊看病居民医保报销额度多少？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在普通门诊看病，居民医保怎么使用？报销额度是多少？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在普通门诊看病，居民医保怎么使用？报销额度是多少？

洛阳市医疗保障局回复：在居民医保普通门诊统筹医疗待遇方面，我市关于门诊统筹实施办法中明确：按照“属地管理、片区医疗”的原则，针对参保人员门诊统筹就医实行定点管理，各县(市、区)医保经办机构负责制定本统筹范围内参保人员定点医疗机构和经办信息系统审核工作。

参保居民可在统筹地区户籍所在乡镇(社区)内定点医疗机构享受门诊统筹医疗保障服务。

参保居民在基层定点医疗机构门诊发生的政策范围内医疗费用，按照50%比例报销，年度报销封顶线260元/人。

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