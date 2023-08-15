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嵩县被命名为生态文明建设示范区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 11:41

　　27日，生态环境部公布第七批生态文明建设示范区名单，洛阳市嵩县榜上有名。

　　嵩县总面积3009平方公里，人口64.9万，地处伏牛山北麓熊耳山、外方山之间，全县95%的面积为山区，有“九山半陵半分川”之称，森林覆盖率达65.23%，为省级森林城市。该县横跨黄河、淮河、长江三大流域，有国家大型水利工程陆浑水库，是洛阳市重要生态屏障和饮用水源地。

　　近年来，嵩县深入学习贯彻习近平生态文明思想，在持续推进生态文明建设的新征程中，把创建国家生态文明建设示范县作为推进产业转型升级、激活县域生态竞争力、提升群众幸福指数的有力抓手，把生态优势转化为经济发展优势，全县生态环境质量持续改善，生态文明建设取得了显著成效。

　　嵩县实施最严格的生态环境保护制度、水资源管理制度和耕地保护制度，探索编制自然资源资产负债表。嵩县生物多样性丰富，拥有国家重点保护一、二级野生动物80种，国家重点保护一、二级野生植物21种。同时，该县近年来累计实施国土绿化3.8万亩，完成“绿带”建设1.5万亩，“绿廊”提升0.6万亩，“绿村”建设144个。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 见习记者 周欣然 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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