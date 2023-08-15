宜阳县被命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地

27日，生态环境部公布第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，洛阳市宜阳县榜上有名，为河南省唯一入选县区。

27日，生态环境部公布第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，洛阳市宜阳县榜上有名，为河南省唯一入选县区。

宜阳县位于豫西浅山丘陵区，总面积1616平方公里，总人口72万，基本地形地貌为“三山六陵一分川、南山北岭中为滩、洛河东西全境穿”。

近年来，宜阳县认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”科学理念，坚持把生态为民、生态惠民作为第一目标，创新举措，精准发力，初步探索出了有代表、可推广且具有地方特色的“两山”模式和转化路径，“两山”转化成果丰硕，成效显著，实现了“昔日荒沟变金沟、昔日荒滩变画廊”的美丽景象。

宜阳县不断探寻“绿水青山”向“金山银山”转化的有效模式，结合境内自然荒沟众多的地域特点，以沟域经济示范带为引领，建成15个田园综合体，带动相关产业年产值达到6亿元，农民收入年均增幅达到10%以上；利用穿境而过的65公里洛河河段，建成休闲旅游项目“洛水昌谷”和国家级水上运动竞技基地，打造县域“旅游+体育”生态型经济发展新名片；大力推广“生态工矿+循环经济”模式，在韩城镇、花果山乡、上观乡等乡镇，建成了桃、苹果、花椒、中药材等基地30多个，年特色林果药经济产值在8亿元以上。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 见习记者 周欣然 通讯员 赵亚虹）