代表团首金+创造历史！洛阳选手夺得学青会跳水金牌

27日，记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，正在举行的全国第一届青年(学生)运动会(公开组)跳水比赛上传来捷报：洛阳代表队选手赵婧涵在女子10米跳台比赛中以329.50分夺得冠军，赢得洛阳代表团本届学青会首金，同时创造了洛阳跳水项目的全国最好成绩。

27日，记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，正在举行的全国第一届青年(学生)运动会(公开组)跳水比赛上传来捷报：洛阳代表队选手赵婧涵在女子10米跳台比赛中以329.50分夺得冠军，赢得洛阳代表团本届学青会首金，同时创造了洛阳跳水项目的全国最好成绩。

据介绍，本届学青会跳水项目自10月21日开赛至27日结束，在广西南宁的广西体育中心游泳跳水馆举行。共有来自全国21个省份24支代表队303人参加本项比赛，其中洛阳代表团9人参赛。赵婧涵出生于2009年，自小学习跳水，曾于2021年代表河南参加全运会比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 董世辉 文/图）