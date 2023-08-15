最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、吊销资质

近日，洛龙区人民政府网站发布关于吊销洛阳市正启职业技能培训学校等5所培训机构办学资质的公告。

近日，洛龙区人民政府网站发布关于吊销洛阳市正启职业技能培训学校等5所培训机构办学资质的公告。具体内容如下：

关于吊销洛阳市正启职业技能培训学校有限公司办学资质的公告

洛阳市正启职业技能培训学校有限公司：

2023年我局在履行监督监管职能中，发现你校无办学场所，无相关设备，也未开展培训教学活动。2022年度检验也未合格，且经整改后依然无法达到要求。

根据《中华人民共和国民办教育促进法》第六十条“终止的民办学校，由审批机关收回办学许可证和销毁印章，并注销登记”、《洛阳市民办职业培训机构审批和管理办法(试行)》第二十九条“终止办学的民办职业培训机构应及时办理注销手续。人力资源社会保障部门收回其《办学许可证》(正副本)或公告失效，同时抄告相应登记机关，并通过网站等媒体向社会公告”以及《关于开展2022年度民办职业培训机构年检工作的通知》第五项第二款“年检结果确定为合格的可继续依法办学，不合格的进行限期整改，整改期限最长不超过1个月，整改期间停止招生培训。逾期未整改或整改达不到要求的，吊销办学许可证。”之规定，决定吊销洛阳市正启职业技能培训学校有限公司的办学许可证并取消其办学资格，同时上报洛阳市人力资源和社会保障局备案。

自公告之日起，洛阳市正启职业技能培训学校有限公司不得以原名义开展任何培训活动，于十五个工作日内将办学许可证(含正、副本)上缴我局，并到相关部门办理注销手续。如继续违法办学的，将依法严肃查处。

特此公告。