洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、吊销资质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区人民政府网站 2023.10.27 11:06

　　近日，洛龙区人民政府网站发布关于吊销洛阳市正启职业技能培训学校等5所培训机构办学资质的公告。具体内容如下：

关于吊销洛阳市正启职业技能培训学校有限公司办学资质的公告

　　洛阳市正启职业技能培训学校有限公司：

　　2023年我局在履行监督监管职能中，发现你校无办学场所，无相关设备，也未开展培训教学活动。2022年度检验也未合格，且经整改后依然无法达到要求。

　　根据《中华人民共和国民办教育促进法》第六十条“终止的民办学校，由审批机关收回办学许可证和销毁印章，并注销登记”、《洛阳市民办职业培训机构审批和管理办法(试行)》第二十九条“终止办学的民办职业培训机构应及时办理注销手续。人力资源社会保障部门收回其《办学许可证》(正副本)或公告失效，同时抄告相应登记机关，并通过网站等媒体向社会公告”以及《关于开展2022年度民办职业培训机构年检工作的通知》第五项第二款“年检结果确定为合格的可继续依法办学，不合格的进行限期整改，整改期限最长不超过1个月，整改期间停止招生培训。逾期未整改或整改达不到要求的，吊销办学许可证。”之规定，决定吊销洛阳市正启职业技能培训学校有限公司的办学许可证并取消其办学资格，同时上报洛阳市人力资源和社会保障局备案。

　　自公告之日起，洛阳市正启职业技能培训学校有限公司不得以原名义开展任何培训活动，于十五个工作日内将办学许可证(含正、副本)上缴我局，并到相关部门办理注销手续。如继续违法办学的，将依法严肃查处。

　　特此公告。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
        “支原体感染没有疫苗，该咋防护？”“近期带孩子出门有必要戴口罩吗？”“这个病大人会不会被传染？”“孩...
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
  • ·“另辟蹊径”他成功挽救青光眼少年视力
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、...
  • 冷空气过后气温将回升 未来一周洛阳气...
  • 伊滨区：井水变“海水” 大棚养海鲜
  • 11岁落水男孩急中生智仰躺 为救援人员...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • “党建+项目”助推城市阳台建设跑出“...
  • “洛阳智造”护航“神十七”一飞冲天
  • 洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例...
  • 10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气
  • 再添投产企业！洛阳综合保税区发展注...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    又见枫叶红

    风和日丽

    落日秋色

    拉耧耩麦
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605