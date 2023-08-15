10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气

根据我市老旧燃气管网设施改造更新年度计划，洛阳新奥华油燃气有限公司拟对瀍河区新街以东、焦柳铁路西侧片区老旧旋塞阀及部分设施进行改造更新，该区域相关燃气用户需进行停气。 瀍河区部分老旧燃气管网设施改造更新

停气通知 根据我市老旧燃气管网设施改造更新年度计划，洛阳新奥华油燃气有限公司拟对瀍河区新街以东、焦柳铁路西侧片区老旧旋塞阀及部分设施进行改造更新，该区域相关燃气用户需进行停气，具体时间、范围、注意事项等通知如下： 一、停气时间 10月31日22:00至11月2日22:00 二、停气范围 详见附件。 三、注意事项 1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风； 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气； 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00—19:45在线)。 洛阳新奥华油燃气有限公司

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