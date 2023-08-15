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10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 11:06

瀍河区部分老旧燃气管网设施改造更新
停气通知

　　根据我市老旧燃气管网设施改造更新年度计划，洛阳新奥华油燃气有限公司拟对瀍河区新街以东、焦柳铁路西侧片区老旧旋塞阀及部分设施进行改造更新，该区域相关燃气用户需进行停气，具体时间、范围、注意事项等通知如下：

　　一、停气时间

　　10月31日22:00至11月2日22:00

　　二、停气范围

　　详见附件。

　　三、注意事项

　　1.关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；

　　2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；

　　3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；

　　4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；

　　5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；

　　6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00—19:45在线)。

洛阳新奥华油燃气有限公司
2023年10月27日

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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