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网红零食店在洛阳受欢迎 选购时要注意这些
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 11:06

　　近段时间，洛阳市区很多地方开起了“零食店”，里面既有“网红零食”，也有“怀旧零食”，引得不少市民光顾，有人一买就是一大兜。“零食店”为何受欢迎，在挑选时应该注意哪些方面？26日，记者进行了走访。

　　山楂条、花生糖、绿豆糕、蔬菜小饼……26日中午，在位于西工区纱厂南路附近的一家名叫“网红小零食”的商店内，一排排货架上摆满了各式各样的独立包装零食，仅靠墙的一面货架上就有30多种零食，从热门饮料到小吃应有尽有，价格牌显示，大多数的种类均按照每斤9.9元的价格称重售卖。记者随机挑选了部分零食查看，其外包装完整、生产日期并非临期商品。

　　走进店铺，儿时买零食的雀跃心情会浮现在脑海里。35岁的市民陈娜娜正带着儿子在挑选零食，“这个泡泡糖，还有话梅，都是我小时候的最爱。”陈娜娜说，自己是偶然发现这家零食店的，售卖的很多零食都是“小时候的味道”，现在超市已经买不到了，如今她每次到这里采购，都会回忆起童年的时光。

　　回忆满满的不只是成年人。前不久，市民郑女士的孩子所在班级举行欢乐茶话会，家长们进行市场比较后，在涧西区的一家“零食超市”统一采购了各类小食品，送到班里供孩子们享用。“没想到，好几个孩子成了超市的常客。”郑女士告诉记者，当时采购的几个零食品种特别受欢迎，后来还有家长专门询问售卖地点，打算再给孩子买点儿。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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