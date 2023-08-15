再添投产企业！洛阳综合保税区发展注入新动能

26日，记者从洛阳综合保税区获悉，新材料加工企业洛阳钛鑫新材料科技有限公司近日正式投产，在实现综保区项目招引新突破的同时，为后续保税加工业务在洛阳市落地奠定坚实基础。

26日，记者从洛阳综合保税区获悉，新材料加工企业洛阳钛鑫新材料科技有限公司近日正式投产，在实现综保区项目招引新突破的同时，为后续保税加工业务在洛阳市落地奠定坚实基础。

钛鑫新材料于今年9月16日正式签约入驻，主要生产钛棒、钛锭等钛合金产品，预计年产量超1500吨，进出口额超1600万美元。凭借高精度加工生产工艺，以及业内领先的生产周期，钛鑫新材料目前已稳定配套业内多家知名企业，在小规格钛合金产品产销量上位居国内领先。

“此前我们的部分业务‘两头在外’，原料来自进口，产品也面向国外市场，进入综保区后，可以免去进口交税、出口退税等程序，进一步降低成本，对企业发展更有利。”钛鑫新材料负责人孙建普表示。

今年以来，洛阳综保区围绕保税加工、保税物流、保税研发、跨境电商等保税业态实施精准招商，出台了《洛阳综合保税区入驻企业扶持办法(试行)》，更新了《综合保税区基本政策优势解读》，鼓励企业在加强自身生产经营的同时提高国际竞争力，进一步加快推进区内项目建设，不断创新企业服务方式，并认真开展“店小二”全过程跟踪服务，有效推动项目早落地、早开工、早投产、早收益。截至目前，综保区注册企业已有44家，正常开展生产经营企业16家。

此次钛鑫新材料成功投产，也将释放示范效应，有效带动更多相关企业进入综保区及早享受相关政策。后续洛阳综保区将持续深化服务理念，努力营造良好营商环境，并通过帮助企业拓展业务，推动各类保税业态在区内早日落地，促进洛阳综保区高质量建设，为洛阳开放型经济发展注入新动能、打造新引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 王杰华 文/图）