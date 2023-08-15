洛阳市表彰“城市美容师”

昨日是河南省第26届环卫工人节。当天，我市举行表彰大会，对2023年度“最美环卫人”等进行表彰。

昨日是河南省第26届环卫工人节。当天，我市举行表彰大会，对2023年度“最美环卫人”等进行表彰。

大会颁发了2023年度洛阳市环卫工作特别贡献奖、“最美环卫人”、环卫工作先进个人、优秀垃圾分类宣讲员等奖项，宣布了2023年度洛阳市环卫工作先进单位、环卫工人权益保障先进单位和先进集体(班组)、优秀运营企业、垃圾分类示范小区名单。

环卫工人被誉为“城市美容师”。长期以来，我市1万余名一线环卫工人栉风沐雨，坚守岗位，用双手守护着美丽洛阳，城市的大街小巷、角角落落，都洒下了他们辛勤的汗水。他们用实际行动诠释了爱岗敬业、无私奉献的环卫精神，成为洛阳一道亮丽风景线。

当天，与会人员还参加了环卫机械设备开放日活动，详细了解纯电动多功能洗扫车、屏障清洗车、深度保洁车、氢能源洗扫车、落叶收集车等环卫机械车辆的作用。

省住建厅副厅长、一级巡视员巩魁生，副市长李新红参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 胡惠娟）