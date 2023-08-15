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11岁落水男孩急中生智仰躺 为救援人员争取宝贵时间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 08:51
民警和谢玉钦(左一)合力营救落水男孩(视频截图)

　　25日，说起11岁落水男孩小磊(化名)急中生智自救这件事，宜阳县公安局巡特警大队民警周光宜赞不绝口。前几天，小磊在洛河边玩耍时掉进河里，不会游泳的他仰躺在水里，让自己不至于沉下去，为救援人员赶来救援争取到宝贵时间。如果不慎落水如何科学自救？记者邀请市神龙水上义务搜救队副队长杨红山为大家做示范。

　　落水男孩仰躺在水里 众人将他营救上岸

　　“可以说小磊的机智，救了自己一命。”25日，提起小磊，周光宜赞叹不已。

　　事情发生在21日14时45分，当时周光宜接到辖区群众报警称，有一个男孩掉进洛河里，急需救援。他和同事带上救援装备赶到现场得知，落水者正是小磊，只见小磊在距离岸边10米远的河面上漂浮着。“小磊呈仰躺姿势，露出个头，岸边不少群众围观。”周光宜说，他和同事不会游泳，他们将救生圈扔进河里，无奈因距离太远，到不了小磊身边。他们又借来一根鱼竿，也够不到小磊。

　　“孩子不要着急，我们正在想办法救你。”周光宜一边安抚小磊的情绪，一边试探水的深浅。就在这时，人群里有一名中年男子站了出来说，他会游泳。

　　该男子利索地脱掉衣服，跳下水往小磊的方向游去。很快，他一手抓住小磊的衣服，一手划水，慢慢将小磊拖到了岸边。在周光宜等人的协助下，他们将小磊营救上岸。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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