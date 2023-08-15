洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在新征程中彰显组织工作新担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 08:50

　　在昨日召开的全市组织工作会议上，孟津区委、洛龙区委、嵩县县委围绕组织工作如何聚焦中心、服务大局和助推产业发展、乡村振兴等重点工作进行交流发言。

　　孟津区：以组织工作高质量推动产业发展高质量

　　百万吨乙烯项目有序推进，成功引入中国化学、湖南东映、齐成控股、平煤神马等龙头企业，累计招引乙烯下游产业链项目19个……

　　这是孟津区产业高质量发展的一个缩影。近年，该区全面落实市委关于产业发展的相关部署要求，把干部、人才、组织等方面资源向产业发展领域精准投放，推动百万吨乙烯等重大产业项目开工建设，石油化工、新材料、高端装备制造等产业集群加速壮大，产业发展迈上了新台阶。

　　该区树牢用人导向，把推动产业发展作为领导班子和领导干部考察考核的重要指标、作为干部选拔使用的重要依据，先后抽调306人次在招商引资、项目建设、征地拆迁等一线历练，确保了湖南东映等50个项目顺利签约，百万吨乙烯、九源新材料等75个项目加快建设，中硅高科、铜一复合材料等59个项目竣工投产，签约、在建、竣工项目数量、体量、质量均创历年之最。

　　孟津区用好人才资源，优化引才政策、汇聚人才资源、提升育才实效、搭建创新平台，着力构建人才发展新高地。截至目前，该区产业人才总量达1.86万人，实现人才持续正流入。

　　上下贯通、执行有力的组织体系是产业发展的有力保障。该区以“党建引擎”赋能产业发展“加速度”，区委以上率下，建立“领导小组+工作专班”推进机制，坚持项目建设“周例会、月观摩、季推进”，引领全区形成狠抓产业的思想和行动自觉。

　　孟津区各单位谋划实施产业项目204个、招商引资项目43个，推动各项工作向产业聚焦、精力向产业集中、资源向产业倾斜。基层支部和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，深入推进全领域“五星”支部创建，推动各级组织在产业发展最前沿、项目建设第一线奋勇争先。在百万吨乙烯项目建设中，该区成立临时党组织，121名党员干部冲锋在一线，确保项目顺利开工建设。

　　下一步，孟津区将以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以更高标准、更实举措、更大力度，推动组织工作与产业发展深度融合，推动强大“组织力”转化为现实生产力，为全市发展作出更大贡献。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
        “支原体感染没有疫苗，该咋防护？”“近期带孩子出门有必要戴口罩吗？”“这个病大人会不会被传染？”“孩...
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
  • ·“另辟蹊径”他成功挽救青光眼少年视力
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、...
  • 冷空气过后气温将回升 未来一周洛阳气...
  • 伊滨区：井水变“海水” 大棚养海鲜
  • 11岁落水男孩急中生智仰躺 为救援人员...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • “党建+项目”助推城市阳台建设跑出“...
  • “洛阳智造”护航“神十七”一飞冲天
  • 洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例...
  • 10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气
  • 再添投产企业！洛阳综合保税区发展注...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    又见枫叶红

    风和日丽

    落日秋色

    拉耧耩麦
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605