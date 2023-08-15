在新征程中彰显组织工作新担当

在昨日召开的全市组织工作会议上，孟津区委、洛龙区委、嵩县县委围绕组织工作如何聚焦中心、服务大局和助推产业发展、乡村振兴等重点工作进行交流发言。

在昨日召开的全市组织工作会议上，孟津区委、洛龙区委、嵩县县委围绕组织工作如何聚焦中心、服务大局和助推产业发展、乡村振兴等重点工作进行交流发言。

孟津区：以组织工作高质量推动产业发展高质量

百万吨乙烯项目有序推进，成功引入中国化学、湖南东映、齐成控股、平煤神马等龙头企业，累计招引乙烯下游产业链项目19个……

这是孟津区产业高质量发展的一个缩影。近年，该区全面落实市委关于产业发展的相关部署要求，把干部、人才、组织等方面资源向产业发展领域精准投放，推动百万吨乙烯等重大产业项目开工建设，石油化工、新材料、高端装备制造等产业集群加速壮大，产业发展迈上了新台阶。

该区树牢用人导向，把推动产业发展作为领导班子和领导干部考察考核的重要指标、作为干部选拔使用的重要依据，先后抽调306人次在招商引资、项目建设、征地拆迁等一线历练，确保了湖南东映等50个项目顺利签约，百万吨乙烯、九源新材料等75个项目加快建设，中硅高科、铜一复合材料等59个项目竣工投产，签约、在建、竣工项目数量、体量、质量均创历年之最。

孟津区用好人才资源，优化引才政策、汇聚人才资源、提升育才实效、搭建创新平台，着力构建人才发展新高地。截至目前，该区产业人才总量达1.86万人，实现人才持续正流入。

上下贯通、执行有力的组织体系是产业发展的有力保障。该区以“党建引擎”赋能产业发展“加速度”，区委以上率下，建立“领导小组+工作专班”推进机制，坚持项目建设“周例会、月观摩、季推进”，引领全区形成狠抓产业的思想和行动自觉。

孟津区各单位谋划实施产业项目204个、招商引资项目43个，推动各项工作向产业聚焦、精力向产业集中、资源向产业倾斜。基层支部和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，深入推进全领域“五星”支部创建，推动各级组织在产业发展最前沿、项目建设第一线奋勇争先。在百万吨乙烯项目建设中，该区成立临时党组织，121名党员干部冲锋在一线，确保项目顺利开工建设。

下一步，孟津区将以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以更高标准、更实举措、更大力度，推动组织工作与产业发展深度融合，推动强大“组织力”转化为现实生产力，为全市发展作出更大贡献。