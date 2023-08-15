场地车全国总决赛：河南首日夺得3银

昨日下午，为期5天的2023年中国场地自行车联赛总决赛在洛阳体育中心自行车馆开赛。
昨日下午，为期5天的2023年中国场地自行车联赛总决赛在洛阳体育中心自行车馆开赛。
昨日下午，为期5天的2023年中国场地自行车联赛总决赛在洛阳体育中心自行车馆开赛。共有来自北京、上海、天津、广东、河南等14个省份代表队的342人晋级本次年度总决赛，将进行近20个小项的比赛。
昨日共进行了男子、女子团体追逐赛，男子、女子团体竞速赛4个项目的比赛。河南队在首个比赛日发挥稳定，夺得女子团体追逐赛、男子团体追逐赛、男子团体竞速赛3个项目的银牌。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄)
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