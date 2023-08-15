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伊滨区：井水变“海水” 大棚养海鲜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.27 08:49
查看虾苗生长情况

　　大棚种植屡见不鲜，但大棚养虾是一件新鲜事。25日，走进位于伊滨区寇店镇的南美白对虾养殖基地，热浪扑面、机器轰鸣，潮湿的空气中弥漫着淡淡的咸味，放眼望去，淡蓝色的养殖池内水泡翻滚，养殖基地工作人员正小心翼翼地察看虾苗的生长情况。

　　原产于南美洲太平洋沿岸的大虾，为何能够“安家”在伊滨的大棚里？

　　“养虾先养水，大棚养虾的关键就在于培育出适合南美白对虾生长的海水环境。”养殖基地负责人说，海水中含有大量的盐和各种微量元素，因此在养殖过程中，基地从浙江引进“生物培育海水技术”，将井水通过一定比例的科学调配后，可最大程度还原海水水质。

查看水质

　　光靠还原水质还不够。南美白对虾属于热带虾类，适宜其生长的海水温度为30摄氏度左右，这时就需要发挥大棚养殖的特点。

　　“大棚养虾不仅保温效果好，还具有抗风雨能力强、水质易调控、换水便捷等优点，有利于降低虾的发病率，提高虾的成活率和产量。”该负责人说，在南美白对虾为期3个月的生长周期里，前1个月的虾苗阶段是发病率最高的阶段，“每天早晨6点到晚上10点，我们要定时定量喂饲料6次、定时测水质4次，为它们提供最精心的呵护”。

　　“安家”大棚里的南美白对虾，不仅让非沿海地区的养殖户也能养上海鲜，还改变了过去南美白对虾一年只能养一季的局面，实现“四季有虾”。

　　“目前大棚里共设立了16个养殖池，首批投放的100万尾虾苗将于3个月后登上百姓餐桌。”该负责人表示，目前，基地已收到了许多订单，供不应求。按目前的养殖规模来算，预计未来每年可产南美白对虾30吨，销售额约200万元，“首批大虾上市后，我们还将继续扩大养殖规模，再增加9个生态养殖棚，进一步推广智慧生态养殖模式”。

　　近年，伊滨区各乡镇积极探索农业发展新模式，不断调整农业产业结构，大力探索和发展特色种养殖产业，为乡村振兴注入了源源不断的动力。

　　“下一步，我们将继续深挖特色资源，发展现代特色农业产业，并大力培育观光旅游、休闲采摘等业态，让特色种植养殖为乡村振兴添砖加瓦。”伊滨区相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 张晓晨 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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