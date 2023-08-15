“洛阳智造”护航“神十七”一飞冲天

刷新纪录！“洛阳智造”连续17次护航神舟系列飞船！

刷新纪录！“洛阳智造”连续17次护航神舟系列飞船！

昨日，记者从中信重工获悉，该公司研制的专用高强度金属铸锻件，连续17次应用于神舟系列飞船，护航飞船“一飞上九霄”。

昨日11时14分，搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，取得圆满成功。此次运载火箭逃逸塔系统及发动机壳体等部件专用高强度金属铸锻件由中信重工制造。从“神一”到“神十七”，中信重工已连续17次护航神舟飞船顺利升空。

逃逸塔位于火箭顶端，似避雷针，被称为航天员的“生命之塔”。在火箭发射过程中，如果出现严重威胁航天员生命安全的紧急情况，逃逸塔上的逃逸发动机就会启动，将逃逸塔(航天员返回舱)与火箭分离，推动飞船安全降落地面。

“逃逸塔使命非凡、性能特殊、技术复杂，是公认的火箭研制最难啃的硬骨头。为逃逸塔提供动力的火箭逃逸发动机因形状非常规、结构异常复杂，对外壳材料、制作技术有着‘不容一丝一毫差错’的严苛要求。”中信重工科研攻关团队相关负责人说，为此，中信重工挑选最精干的科研人员成立专门攻关小组，经过长时间自主研发和技术攻关，最终拿出过硬的航天铸锻件产品。

从“神一”到“神十七”，从长征五号新一代运载火箭到探月工程、空间站工程……助力航天强国建设，中信重工创新不断，持续为我国航天工程“关键设备”配套系列高强度铸锻件及重要零部件，多次被中国载人航天工程办公室、中国航天科技集团、长征五号运载火箭型号办公室颁发特殊贡献荣誉证书。

不止于此。从密云水库工程、长江三峡水电站等国家重大项目，到国产航母、C919大飞机、神舟飞船等的“卡脖子”技术及装备，中信重工积极践行国家战略，牢记制造强国使命，相继推出了一批堪称“国之重器”的重大技术、重大产品、重大工程，致力于打造先进制造业领军企业。

“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。”中信重工相关负责人说，作为国内高端大型铸锻件研制基地，中信重工将牢记“国之大者”，持续走好创新发展之路，突破更多“卡脖子”技术难题，为建设制造强国贡献更多“洛阳智慧”“洛阳方案”。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）