金秋招聘月活动暨退役军人秋季专项招聘行动洛阳站10月30日举办

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，河南省2023年金秋招聘月活动暨退役军人秋季专项招聘行动洛阳站将于30日在市民兵训练基地举办。

昨日，记者从市退役军人事务局获悉，河南省2023年金秋招聘月活动暨退役军人秋季专项招聘行动洛阳站将于30日在市民兵训练基地举办。

本次专项招聘会以2023年退役的自主就业退役军人为主，延伸至未就业的退役军人及家属和失业人员、就业困难人员、灵活就业人员等群体。

正大集团、格力电器等150余家省内外知名企业将参加招聘会，共提供就业岗位8200余个，涉及先进装备制造、新材料、新能源等行业。

主办方提醒，求职人员按照属地管理的原则，到所在地的县区退役军人服务机构报名。参会当日，求职人员需携带身份证进入招聘现场。

招聘热线：69933719或60390128。

时间：10月30日(周一)9时至12时。

地点：市民兵训练基地(洛龙区关林路与龙和西街交叉口)。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 吕良兵)