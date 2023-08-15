冷空气过后气温将回升 未来一周洛阳气温较高

洛阳今日晴天转多云，偏南风2~3级，气温12℃～22℃。

最近几日的天气，想必大家感受深刻——清晨还挺冷，一到中午就热起来，时令明明已是深秋，中午却热得让人想换回夏装。气温“反常”的背后是何原因？

市气象台台长郭铭博说，这是由于此时节正是秋高气爽的时节，天气多晴朗干燥，但是晴天也通常导致较大的昼夜温差。尤其是近几日，我市受强盛的高空西北气流和地面暖低压控制，天气晴朗干燥，白天升温快，夜里降温快，造成了中午气温较高、昼夜温差大的情况。

省气象台提示，今日，我省南部阴天，局部有零星小雨，其他县市晴天间多云，最高气温较前期下降5℃～7℃。明日，随着弱冷空气影响结束，气温将再次回升。近期气温起伏较大，注意及时增减衣物。

市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高。

最近几天天气预报

今日：晴天转多云，偏南风2~3级，气温12℃～22℃。

明日：多云到晴天，偏南风2~3级，气温12℃～25℃。

29日(周日)：晴天间多云，气温12℃～26℃。

30日(周一)：晴天间多云，气温12℃～27℃。

31日(周二)：晴天间多云，气温13℃～27℃。

11月1日(周三)：晴天间多云，气温14℃～28℃。

11月2日(周四)：晴天到多云，气温14℃～26℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)