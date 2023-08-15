2023河南省红色旅游精品线路发布 洛阳两处入选

记者26日获悉，2023全国红色旅游宣传推广周活动日前在河南省林州市举行，活动现场发布了2023红色旅游精品线路，洛阳两处入选。 记者26日获悉，2023全国红色旅游宣传推广周活动日前在河南省林州市举行，活动现场发布了2023红色旅游精品线路，洛阳两处入选。 据悉，本次活动围绕新时代全国红色旅游发展的新成果、新产品、新经验进行了交流分享，活动现场发布了“开天辟地·革命启航之旅”“星火燎原·伟大征程之旅”“改天换地·中原奇迹之旅”“追梦时代·出彩河南之旅”四条2023红色旅游精品线路。其中，中共洛阳组诞生地纪念馆入选“开天辟地·革命启航之旅”，黄河小浪底风景区入选“改天换地·中原奇迹之旅”。（洛报融媒记者戚帅华文/图）