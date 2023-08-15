28日起，洛阳3条公交线路将优化调整

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，28日起，将延长23路至中州东路公交停车场、调整111路为定时发车，恢复40路丽春路(丽新路—南昌路段)原线运营。

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，28日起，将延长23路至中州东路公交停车场、调整111路为定时发车，恢复40路丽春路(丽新路—南昌路段)原线运营。 今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，28日起，将延长23路至中州东路公交停车场、调整111路为定时发车，恢复40路丽春路(丽新路—南昌路段)原线运营。具体内容如下： 优化调整23路 为方便九都东路沿线居民前往王城广场、新都汇商圈、涧西方向出行游玩，洛阳公交集团将于10月28日起，优化调整23路，起点站由九都东路启明南路口延长至中州东路公交停车场。 23路优化调整后，去程从中州东路公交停车场发车，走机车厂路、九都东路到九都东路桂圆路口恢复原线，回程与去程一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。 首、末班发车时间：中州东路公交停车场 5:50-20:00；天津路建设路口 6:45-21:00。 调整111路为定时发车 洛阳公交集团结合线路途经区域路况、市民需求等因素，经多方调研，10月28日起，推出111路定时公交服务。 谷水西发车时间为：6:40、7:40、8:40、10:00、12:00、16:00、17:00、18:00； 瀍涧大道西口发车时间：7:00、8:00、9:00、10:20、12:20、16:20、17:20、18:20。 恢复40路丽春路(丽新路—南昌路段)原线运营 因丽春路南昌路口恢复道路东西通行，洛阳公交集团将于10月28日起，恢复40路丽春路(丽新路—南昌路段)原线运营。 去程取消站位：九都西路丽新路口西、南昌路九都西路口南，回程不再绕行南昌路。 ⑥