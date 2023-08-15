共享1347台（套）科研仪器！“洛阳创新”又有“神助攻”

洛阳企业、科研院所等单位可共享全省1347台(套)科研仪器设备！

洛阳企业、科研院所等单位可共享全省1347台(套)科研仪器设备！

记者从洛阳市科技局获悉，近日，洛阳科技大市场大型仪器设备共享系统完成开发建设，并与河南省科研设施与仪器共享服务平台实现了数据互联互通。这意味着，洛阳各单位点点鼠标就可以查找并对接全省各地市共享科研仪器设备。

科研基础设施和大型科研仪器向社会开放共享，是提高科技资源利用效率的重要手段，对释放科技创新潜能具有重要意义。今年以来，针对洛阳企业反映的“开展创新研发需要的专业科研仪器价格普遍较贵，许多中小企业无力购买”等问题与需求，洛阳市科技局利用洛阳科技大市场平台资源，组织专人开发了大型仪器设备共享系统。用户可登录洛阳科技大市场线上平台点击“仪器共享”，查询“仪器资源”模块，即可便捷检索到本地乃至全省可共享科研仪器信息和联系方式。

河南省科研设施与仪器共享服务平台是在省科技厅、省财政厅的支持和指导下，运用现代信息网络技术建立的集科研仪器展示、共享、检测等功能于一体的综合性平台，主要为全社会提供科研仪器入网、查询、在线预约、专家咨询等服务。洛阳科技大市场与该平台实现互联互通后，可共享的科研仪器设备涉及信息科学与系统科学、力学、物理学等60余个学科领域，包含分析、物理性能测试、电子测量仪器、医学诊断等15种仪器设备，将有力促进企业研发成本进一步降低，提升创新质效。

下一步，洛阳市科技局将继续推动洛阳实验室、中试基地、新型研发机构等创新平台开放共享大型仪器设备，促进仪器设备的信息互通和统筹利用，实现科技创新资源的有效配置和企业创新需求的精准对接，为洛阳创新驱动发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）