栾川县赤土店镇：发展竹编产业 促进群众增收

时值秋日，洛阳市栾川县赤土店镇的片片竹海郁郁苍苍。26日，记者在该镇鸭池社区的一家竹编厂里看到，数名“篾匠”与学徒忙得不亦乐乎。

时值秋日，洛阳市栾川县赤土店镇的片片竹海郁郁苍苍。26日，记者在该镇鸭池社区的一家竹编厂里看到，数名“篾匠”与学徒忙得不亦乐乎。

破竹、分块、挑蔑、磨光、编织……一根根竹丝在掌间上下翻飞，指尖灵动之间，丝丝回环，纵横交错，一件件竹编工艺品渐渐显露精美容颜。这是赤土店镇扎实推动乡村振兴，因地制宜发展竹编工艺产业，助农增收致富的一个缩影。

“县、镇出资搞培训，群众参与热情高，今年的新款竹编果篮精美大气，一经推出就好评如潮，订单很多，主要发往江浙地区。”王春发是栾川县合峪镇人，由于手艺较好，目前在这家竹编厂当师傅，他说，编织是他的副业，也是家里增收的一条路子。