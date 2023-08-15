10月29日，隋唐大运河文化博物馆有场古琴音乐会

26日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，29日14时30分，该博物馆一楼学术报告厅将举办“古韵清音”非遗古琴专场音乐会。 26日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，29日14时30分，该博物馆一楼学术报告厅将举办“古韵清音”非遗古琴专场音乐会。 古琴，又称瑶琴、玉琴、七弦琴，历史悠久、音域宽广，属于八音中的丝，是中国传统拨弦乐器。2003年，古琴艺术被联合国教科文组织列入人类口头和非物质文化遗产代表作名录。 此次古琴专场音乐会，由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市音乐家协会、洛阳隋唐大运河文化博物馆承办，洛阳市音乐家协会古琴专业委员会等协办。主办方介绍，活动旨在弘扬古琴艺术和传统音乐文化，也为年轻一代提供欣赏和学习古琴音乐的机会。此次演出将融合其他传统民乐，如箫、古筝、二胡等，为观众带来更加丰富多元的音乐效果。 如果您感兴趣，可拨打电话0379-62520176、17538800928报名预约，报名截至10月28日12时。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 曹琥 文/图）