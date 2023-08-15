洛阳高新光电智荟科技产业社区项目开工

26日上午，洛阳高新光电智荟科技产业社区项目在涧西区开工。 该项目聚焦人工智能、光电产业链上下游，定位于建设企业集聚度高、经济效益强、青年人才集聚的创新高地。项目建筑总投资10亿元，占地约102亩，规划建筑面积约9.2万平方米，包括24栋独栋厂房及五层研发生产厂房、1栋配套服务中心，预计将带动入驻企业投资突破10亿元至20亿元。 光电产业是数字经济的关键支撑。洛阳高新光电智荟科技产业社区项目是涧西区落实洛阳市产业集聚发展部署、服务优质存量企业做大做强的重大项目。该项目的实施，对全市光电元器件产业集群提质壮大、开发区规模能级提升将起到推动作用，进一步形成以龙头企业为带动、以科技产业社区为载体、以集聚产业链配套企业为支撑的协同发展模式。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 董洁）