99元畅游洛阳7大景区 三个月内不限次数

龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园等7大景区联动、3个月内不限次……今天上午，记者从洛阳文旅集团获悉，该集团面向全国游客推出的旅游联票于10月26日正式发售。

龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园等7大景区联动、3个月内不限次……今天上午，记者从洛阳文旅集团获悉，该集团面向全国游客推出的旅游联票于10月26日正式发售。

据悉，该联票包含龙门石窟门票+天堂明堂门票+应天门门票+九洲池门票+牡丹阁门票+荆紫仙山门票+龙潭大峡谷门票，发行时间为10月26日至2024年1月31日，使用时间为11月1日至2024年1月31日。游客购买联票后持相应景区的入园二维码，并出示本人身份证件，由检票人员核验入园。

据了解，该联票将通过“享游洛阳”微信公众号、“享游洛阳”APP，抖音、美团等渠道进行销售。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张娴 文/图）