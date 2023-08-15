洛报集团出品视频斩获国际短视频大赛最佳摄影奖

10月25日，由中国外文局、河南省人民政府新闻办公室联合主办的“第三只眼看中国”国际短视频大赛颁奖典礼在郑州举行。洛阳日报报业集团视觉梦工坊摄制的“国际青年在洛阳”系列视频作品获得大赛唯一最佳摄影奖。

10月25日，由中国外文局、河南省人民政府新闻办公室联合主办的“第三只眼看中国”国际短视频大赛颁奖典礼在郑州举行。洛阳日报报业集团视觉梦工坊摄制的“国际青年在洛阳”系列视频作品获得大赛唯一最佳摄影奖。

本次大赛共征集了80多个国家和地区的57865件作品，经过国内外影视、国际传播、互联网领域26位专业评委进行三轮评审，最终评选出各类奖项共计96个。

"国际青年在洛阳"系列视频共6期，分别记录了来自英国、美国、塞尔维亚、丹麦、古巴、摩洛哥的6名青年，在洛阳追求梦想、安居乐业，感受日新月异的发展，热爱并融入这座城市的故事。

“第三只眼看中国”短视频品牌创办于2018年，为中国外文局“外国人讲中国故事”重点项目，长期面向中外创作者团队、外籍主播等群体，征集多语种、多形态的中国主题短视频，展现外国人观察中国的独特视角，记录外国人行走中国的精彩历程，聚拢世界各地的中国故事，呈现第三方视角下的中外融通，在国际视野下呈现了可信、可爱、可敬的中国形象。（洛报融媒·洛阳网记者 刘冰 李冰 朱一鸣 邢洋航 摄）