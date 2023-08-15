公积金贷款如何增加共同还款人？流程来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：婚前申请了住房公积金贷款，婚后如何添加配偶的公积金账户共同还款？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：婚前申请了住房公积金贷款，婚后如何添加配偶的公积金账户共同还款？公积金贷款剩余部分可以申请缩短年限提高月供吗？

洛阳市住房公积金管理中心回复：办理公积金贷款时未婚，婚后夫妻双方持各自身份证、户口本、结婚证可到申请地的住房公积金分支机构服务网点柜台添加共同还款人。

城市区公积金业务受理网点：洛阳市民之家。

服务时间：周一至周六，9：00至12：00，13：00至17：00。

各县区服务网点：

自贷款发放之日起，借款人可根据自身经济情况，申请提前全部或部分归还贷款本息。办理提前还款业务，可通过个人住房公积金账户余额划转和还款银行卡还款两种形式办理。每次还款额不低于一千元。

公积金贷款提前还款业务可携带借款人身份证原件和公积金贷款还款银行卡到贷款地住房公积金服务网点柜面办理或者注册登录洛阳公积金个人网厅办理。业务指南网址https://zfgjj.ly.gov.cn/ywzn/grwt/2260.htm，贷款还款日当天不允许办理提前还款业务。每天只允许最多两次提前还贷业务操作(即使用本人公积金账户余额或绑定的还款银行卡各1次)。

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