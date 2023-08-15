洛阳市纪委监委：纪法警钟时时敲 清廉相伴“夕阳红”

“手拿快板儿说一段，廉洁勤政人人赞，共产党人讲廉政，祖国未来更昌盛……”近日，在瀍河区离退休老干部座谈会上，该区塔湾街道的一名老干部用节奏感十足的快板儿，将一个个廉政故事娓娓道来，现场气氛热烈，掌声雷动。

“手拿快板儿说一段，廉洁勤政人人赞，共产党人讲廉政，祖国未来更昌盛……”近日，在瀍河区离退休老干部座谈会上，该区塔湾街道的一名老干部用节奏感十足的快板儿，将一个个廉政故事娓娓道来，现场气氛热烈，掌声雷动。

自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，洛阳市纪委监委积极推动开展“纪法常相伴 守护夕阳红”活动，持续加强对离退休党员干部的监督管理，定期向他们传达党的纪律建设新部署新要求，教育引导老干部时刻恪守党性原则、严守党纪法规，自觉做到离岗不离党、退休不褪色，永葆共产党员本色。

偃师区纪委监委在重阳节前，联合区委组织部、区委老干部局印发《致全区离退休老干部的一封信》，督促全区各单位在走访慰问老干部的同时开展“送纪上门”活动，引导其严格遵守党章党规党纪，牢固树立纪律和规矩意识，为全面推动偃师高质量发展贡献“银发”力量。

“廉是一棵柏，岁月更替，她总是四季常青。廉是一簇梅，傲霜斗雪，她选择凌寒绽放。”在洛龙区“初心如磐 银发生辉”诗歌朗诵比赛现场，老干部们情感真挚、催人奋进的朗诵赢得现场观众的阵阵掌声。该区依托各级老干部学习活动阵地，组织开展“纪法常相伴 守护夕阳红”系列活动，以诗歌朗诵、知识竞答、书画摄影比赛等大家喜闻乐见的方式，激励老干部自觉把守纪律讲规矩作为终身“必修课”。

孟津区纪委监委会同区委组织部着力推动各老年党支部利用党员活动日，开展银龄学纪法、忆当年讲纪律、讲述守纪故事、观看警示教育片等活动，引导离退休干部继续加强自身建设，时刻讲政治守规矩，坚决做到自身正、自身硬、自身廉。

“看到这么多优秀的年轻干部勤勉负责、恪尽职守，家乡发展一定会越来越好，我对未来充满信心！”日前，在宜阳县“纪法常相伴 守护夕阳红”演讲比赛结束后，78岁的宜阳县人民法院退休干部赵来川激动地说。活动中，来自不同岗位的选手以质朴的语言、鲜活的故事，分享身边清廉守廉的人物事迹，退休老干部更是以自身多年工作经历，嘱托年轻干部要时刻牢记听党话、跟党走，为家乡经济社会发展不懈努力，坚决做纪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

党员干部工作有退休之日，纪律教育没有留白之时。洛阳市纪委监委相关负责人表示，将持续丰富纪律教育形式，从思想上关心、组织上凝聚、行动上引领，以专题纪律教育实效，护航离退休干部幸福晚年。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）