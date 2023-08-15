“婉婉有礼”服务队 “古语劝导”获点赞

“姑娘，一花一草皆生命，请勿踩踏，请移步！”这几天，在西苑公园内，一支身着汉服的青年志愿服务队用古语式的劝说，弘扬中华传统文化，倡导文明旅游新风尚，吸引了不少游客的注意。

“姑娘，一花一草皆生命，请勿踩踏，请移步！”这几天，在西苑公园内，一支身着汉服的青年志愿服务队用古语式的劝说，弘扬中华传统文化，倡导文明旅游新风尚，吸引了不少游客的注意。

这支志愿服务队有个好听的名字——“婉婉有礼”汉服青年志愿服务队，是涧西区珠江路街道结合“汉服热”风口，充分发挥青年志愿者作用的一次探索。志愿者通过古语式的温馨提示、发放城市文明宣传页等方式，向游客倡议“文明旅游，从我做起”。

“人来人往，切莫躺卧”“大庭广众，切莫吞云吐雾”……在看到游客有不文明行为时，汉服青年志愿者会走上前，先作揖施礼，再用恰当的古语进行劝导。这种方式，既避免了游客的尴尬，又加深了游客的印象。

这种特殊的劝导方式也得到了游客的好评。“这种方式增加了沉浸式的创意互动，避免了传统劝阻方式的生硬和尴尬。”市民许女士说，这样的方式不仅与洛阳古都气质吻合，也让文明旅游的理念自然而然地深入人心。

珠江路街道有关负责人表示，他们将继续探索新颖的服务方式，把更多优秀传统文化与文明创建工作相结合，将“古语劝导”常态化，多措并举“圈粉”，吸引更多年轻人加入志愿者队伍，为游客提供更加热情、周到的服务。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 董洁 韩洁 文/图)