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把人大代表工作站建在老百姓的心坎上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.26 09:01

　　24日，市人大常委会主任李保国深入伊川县、伊滨区等地，开展“五联系”工作，调研检查人大代表联络站、人大代表工作站建设及工作开展等情况。

　　今年6月起，市人大常委会开展“五联系”工作，常委会组成人员紧紧围绕市委中心工作和市人大常委会工作要点，通过实地视察、走访调研、座谈交流、代表小组活动、进代表联络站、接待代表等形式，加强与代表、企业、群众联系，进一步促进作风转变、工作水平提升、代表作用发挥，推动市委各项决策部署贯彻落实，人民群众关切问题得到及时回应。

　　在伊川县彭婆镇南寨村乡里中心，李保国实地察看配套设施和运营情况，与村民深入交流，了解他们的实际需求和乡里中心服务质量。李保国到彭婆镇人大代表联络站，查看群众诉求办理台账，并随机拨打电话进行回访，询问诉求办理进度和满意度。他指出，要进一步完善工作机制，建成“线上+线下”的民情民意反映渠道，将线上人大代表联络站、人大代表工作站嵌入邻里中心、乡里中心等群众聚合地，让数据“多跑路”，群众少跑腿，推动相关问题“扫码”办理，提升工作便捷性，助力基层治理提质增效。要设身处地倾听群众的难处和呼声，以群众满意度作为衡量问题办结质量的硬标准，确保相关问题条条落实、件件反馈，真正将站点打造成便民惠民的主阵地。

　　在伊滨区市民之家、洛阳市民之家等地，李保国实地察看人大代表联络站、人大代表工作站建设情况，与有关人员进行座谈交流。他鼓励代表走进基层、走进群众，积极拓宽服务渠道，全面提升自身综合素养，不断探索代表进站履职新模式，共同开创人大工作新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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