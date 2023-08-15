2023摇滚马拉松洛阳站乐队阵容公布

备受马拉松爱好者喜爱的著名赛事——2023摇滚马拉松洛阳站将于11月18日盛大开跑。赛事除了半程马拉松(21.0975公里)项目，还开设了欢乐跑(约5公里)项目，运动爱好者可在家门口轻松体验。

备受马拉松爱好者喜爱的著名赛事——2023摇滚马拉松洛阳站将于11月18日盛大开跑。赛事除了半程马拉松(21.0975公里)项目，还开设了欢乐跑(约5公里)项目，运动爱好者可在家门口轻松体验。

24日，记者从洛阳文旅集团了解到，本次马拉松除了风光旖旎的赛道，参与欢乐跑项目的跑友们冲过终点后，挂上完赛奖牌，还可参加摇滚音乐派对。在天街的摇滚主舞台，多个摇滚乐队将倾力助阵，跑友们可以跟随身体的律动，沉浸在摇滚世界里，尽情迸发青春的活力。

2023摇滚马拉松洛阳站摇滚乐队阵容强大，有来自本土的破音乐队、秘密爱人，也有河南影响力较大、活跃度较高的说唱厂牌之一21克乐队，还有2023年元宇宙音乐节嘉宾、2023懒惰巡演武汉站嘉宾Aluuufa阿布，更有远道而来的紫色动脉和斑马森林，令人期待！

截至目前，2023摇滚马拉松洛阳站报名情况十分火爆，欢乐跑项目名额剩余不多，想参加该赛事的跑友快快报名吧！(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴)