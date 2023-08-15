洛阳“小碗菜”受热捧 吃饱吃好不浪费

如今，我市不少餐厅和快餐店都推出了“小碗菜”，由于菜品丰富、价格实惠且避免浪费，这种餐饮新模式受到越来越多人的热捧。

品类丰富的“小碗菜”等待顾客选购

如今，我市不少餐厅和快餐店都推出了“小碗菜”，由于菜品丰富、价格实惠且避免浪费，这种餐饮新模式受到越来越多人的热捧。

23日11时30分，位于洛龙区开元大道附近的一家售卖“小碗菜”的餐饮店里，各类菜品已新鲜出炉。开放式的选菜区域，满满当当地摆放着糖醋里脊、水煮肉片、口水茄子、黄焖鸡块等30多种菜品，售价每份在5元至12元不等。在附近上班的吕女士和朋友挑选了糖醋里脊等三荤两素5份“小碗菜”，加上米饭和免费的绿豆汤，最后两人共计消费37元。“如果点菜的话，我们俩点不了5道菜，‘小碗菜’能多点几样尝尝，还不会造成浪费，我觉得很好。”吕女士说。

在某外卖平台上，多家以售卖“小碗菜”为主的餐饮店还入选了该平台“人气榜”。记者看到，一些餐饮店在主页面标注有“根据需要适当点餐，避免浪费”等字样。该平台系统显示，人气最高的一家店月订单量为“5000+”。“平时我都是一个人吃饭，‘小碗菜’的选择余地很大，价格实惠还能均衡搭配，非常符合我的需求。”在涧西区某商圈上班的王先生说，店家经常会推出满减活动，如果再叠加使用优惠券，一般情况下，自己午饭的开销在15元左右。

“小碗菜”色泽鲜艳

新出现的“小碗菜”，品类基本涵盖了家常小炒。35岁的马景瑞从事餐饮行业已有5年，2023年过完年，他将自己经营的家常菜馆进行升级改造后，开始做“小碗菜”生意，目前客源比较稳定。“餐馆的同质化竞争比较激烈，原来那种大份菜，一份普通的素菜要十几元，如果再点一份荤菜，一个人一顿饭就要花快40元，对于工薪阶层来说价格偏高，还经常会剩菜，造成浪费。”马景瑞说，如今，他的菜馆主打“小”，每天提供20多种荤菜和素菜供顾客挑选，价格为3元至12元。与此同时，他还会根据顾客的喜好定期更换菜品，力求常吃常新。

“小碗菜”经济的火热，也和我市所提倡的“厉行勤俭节约反对餐饮浪费”相契合。记者从市市场监管局了解到，今年以来，我市各相关部门加强宣传指导，先后印发厉行勤俭节约、反对餐饮浪费倡议书和反餐饮浪费宣传海报等，引导消费者形成文明消费、按需点餐、珍惜粮食的意识，推动企业选择节约适度、绿色低碳、环保健康的生产经营模式，在全社会树立起“浪费可耻、节约光荣”的文明新风尚，共同减少食品浪费。

那么，市民在享用“小碗菜”时，应该如何搭配菜品，才能保证营养均衡呢？专业人士建议，首先午餐需要有主食，比如米饭或者馒头。在菜品选择上，以一个人就餐为例，一荤一素或者两荤一素就能满足需求，种类尽可能丰富，多蒸煮、少煎炸。如果点一荤一素，可以点一份大荤菜，也就是纯肉菜，比如小酥肉、排骨等，再加一份素炒什锦；如果是两荤一素，可以点一份小荤菜，比如辣椒炒肉、青瓜炒肉或者鱼肉都可以，一份半荤菜，比如番茄炒蛋、青瓜炒蛋等，再点一个素菜，比如炒青菜、炒豆芽就可以了。这样点菜，不仅营养丰富，而且颜色看上去也很鲜艳，让我们在享受美味的同时保持好心情。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 杨峰 文/图)