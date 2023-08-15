致全市环卫工人的慰问信

金秋十月，在全市上下掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育热潮之际，我们迎来了河南省第二十六届环卫工人节。在此，市委、市政府谨向一直以来辛勤工作的广大环卫工人致以崇高的敬意和节日的祝贺，向长期关心和支持环卫事业的社会各界人士及环卫工人亲属表示诚挚的感谢！

全体环卫战线的同志们：

金秋十月，在全市上下掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育热潮之际，我们迎来了河南省第二十六届环卫工人节。在此，市委、市政府谨向一直以来辛勤工作的广大环卫工人致以崇高的敬意和节日的祝贺，向长期关心和支持环卫事业的社会各界人士及环卫工人亲属表示诚挚的感谢！

环卫事业是建设美丽中国的重要组成部分，环卫工人是推进环卫事业发展的主体力量。在党的领导下，广大环卫工人继承和发扬“宁愿一人脏，换来万家净”的环卫精神，与祖国同成长、与时代齐奋进。长期以来，我市环卫工作者用脚步丈量每一寸土地，夏战酷暑、冬抗严寒，用辛勤的汗水和勤劳的双手守护了15492平方千米的干净亮洁。特别是在今年第40届中国洛阳牡丹文化节、省运会、全省文旅文创发展大会等重大活动中，广大环卫工人克服了极端高温、多雨天气，忘我工作，展现出新时代环卫工作者“特别能战斗、特别能吃苦”的风采和情怀，以实际行动深刻诠释了环卫精神、劳模精神，为全面提升城市文明程度和市民幸福指数作出了积极贡献，你们无愧于“城市美容师”的光荣称号！

党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，广大环卫工人重任在肩、使命在前。希望广大环卫工人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平生态文明思想，继续弘扬劳模精神，锐意创新、开拓进取，主动担当、扛旗争先，团结一致开创环卫工作崭新局面，万众一心建设和谐美好洛阳！市委、市政府将一如既往地推进环卫事业高质量发展，进一步改善环卫工人待遇，关心环卫工人健康，维护环卫工人权益，为环卫工人在新时代建功立业保驾护航。

光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。希望社会各界更加支持环卫工作，关爱环卫工人，珍惜环卫成果，让尊重环卫工人的社会风尚得到更广泛弘扬！

最后，衷心祝愿全市广大环卫工作者节日愉快、身体健康、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2023年10月26日