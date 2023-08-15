子女孝亲敬老的新做法：故地重游，陪父母找寻青春回忆

对于老年人来说，曾经学习、工作、生活的某个地方，在心中存有一份美好的回忆，时间过去越久，思念就会越深。

对于老年人来说，曾经学习、工作、生活的某个地方，在心中存有一份美好的回忆，时间过去越久，思念就会越深。记者采访了解到，重阳节前，陪父母故地重游，寻找曾经的美好时光，成为不少子女孝亲敬老的新做法。

陪母亲回老家看看

赵波的母亲今年92岁，出生于山东蓬莱。母亲十五六岁当兵离开老家，一直颠沛流离；1964年，因工作关系来到河南洛阳，至此很少回山东。随着母亲年龄增大，她总说起儿时的回忆，言语中透露出怀念家乡的情思。国庆节过后，女儿赵波决定带着母亲错峰回老家看看。

张淑芳跟老伴儿欣赏重游“下乡地”的照片

“母亲得知要回老家，高兴得像个孩子。”赵波说，她陪着母亲回老家住了半个月。当赵波带着母亲走进老家那条长长的胡同，母亲流下了激动的泪水。曾经的灰瓦红墙依旧，但胡同花团锦簇、墙上壁画生动。回老家的这段时光，母亲讲述了自己的经历：儿时的学校承载了她许多青春回忆，长长的胡同“装满”母亲与小伙伴的笑声，家乡的那片海是她童年的快乐天堂……

“陪母亲故地重游，不仅使她找回了青春时光，也让我更了解母亲的精神世界。”赵波说，在老家那段时光，她和母亲一起看老照片，听母亲儿时喜欢的歌曲。这次与母亲同回故乡，她用相机记录了母亲探亲时的照片，之后会给母亲做个影集，以解母亲的思乡之情。