洛阳考古项目亮相中国考古学大会

23日至25日，第四届中国考古学大会在陕西西安召开。本届大会集中展示了中国考古学的发展现状和最新成果，其中，来自洛阳的多个考古发掘项目备受关注。

23日至25日，第四届中国考古学大会在陕西西安召开。本届大会集中展示了中国考古学的发展现状和最新成果，其中，来自洛阳的多个考古发掘项目备受关注。

洛阳是中华文明的重要发祥地之一，文化积淀深厚，历史遗存丰富。多年来，洛阳发掘的遗址不胜枚举，出土大量珍贵文物，清晰展示了中华文明的发展脉络。

在中华文明探源工程中，二里头遗址是探究夏文化的关键点。中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛围绕“二里头都邑的布局演变”，向与会专家介绍了二里头遗址的考古发掘成果。他表示，根据地层关系和遗存特征，可以将二里头遗存分为四期，其中，二期时都城的要素已经出现，此时二里头遗址应为都城，是二里头文化的政治、经济、文化、礼仪中心；三期时二里头遗址的宫殿区外出现了围墙，从最新发现来看，其存在多网格式的格局，祭祀、手工业制造活动总体上也更加发达。

结合二里头遗址在保护、研究、展示方面的实践，二里头夏都遗址博物馆馆长赵晓军在发言中介绍，洛阳正加快推进遗址公园和博物馆一体化管理，完善遗址公园管理机制，努力把二里头遗址建设成为全国大遗址保护、展示利用的示范区，让人们更好认识源远流长、博大精深的中华文明。

洛阳市考古研究院的李永强、王咸秋、李继鹏、任广等多位专家，在现场发言中分别介绍了隋唐洛阳城、东汉帝陵、宜阳苏羊遗址等项目在遗址保护利用方面的探索、最新考古发现及重要意义等，广受国内外专家好评。

本届大会是一次大型国际性考古学术盛会，邀请国内外800余名考古学者，围绕“统一多民族国家的形成与发展”会议主题，开展多种形式的精彩汇报与深入交流。不少在场专家表示，洛阳在中华文明起源与发展研究中占据重要地位，洛阳所取得的考古成果与全国其他地区的诸多考古成果交相辉映，共同实证了中华文明起源、形成、发展的重要时空节点，期待洛阳把中华文明探源工程推向深入，努力形成一批突破性、标志性成果，为中华文明起源与形成研究贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)