洛阳：以“数”赋能 助力文旅产业转型升级

日前，文化和旅游部发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，“风起洛阳”虚拟现实全感剧场和沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》入选。近年来，在数字技术的加持之下，一个个文旅新场景、新业态在洛阳不断涌现，丰富了沉浸式文旅体验，为文旅产业转型升级注入新活力。

《寻迹洛神赋》演出现场 （资料图片）

日前，文化和旅游部发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，“风起洛阳”虚拟现实全感剧场和沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》入选。近年来，在数字技术的加持之下，一个个文旅新场景、新业态在洛阳不断涌现，丰富了沉浸式文旅体验，为文旅产业转型升级注入新活力。

数字化创新丰富沉浸式文旅体验

玩家通过VR穿戴设备，扮演剧中角色，乘坐马车飞驰在“神都”郊外，通过手柄发射“弩箭”一路与敌人激烈交战；乘坐扶摇直上的巨型飞鸢，在万里高空与敌人展开较量……在隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区，“风起洛阳”虚拟现实全感剧场吸引了不少游客前来打卡。“进入VR剧情后，会经历乘船、驾马车、坐飞鸢等环节，体验感十分真实，还能体验到跨过滚烫岩浆的热感和乘坐各类载具的风感、震动感等，十分刺激。”近日，郑州的侯宇鹏来洛阳旅游时说。

“该项目融合实景、角色扮演、真人演绎等多种娱乐形式，为玩家提供实景演艺与虚拟现实全感互动相结合的沉浸式体验。”项目负责人介绍，该项目通过场景还原、角色互动等方式提升沉浸感，利用动作捕捉、虚拟现实等技术提升真实感，打造虚拟和现实深度融合的数字化文化体验线下场景。从“无上龙门”沉浸式体验馆到牡丹阁数字体验馆，从《知道·老君山》沉浸式乐舞秀到沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》……数字技术赋能，让文旅新业态不断壮大、新场景日益丰富。

数字技术助力智慧旅游升级

近年来，随着国内游客旅游消费需求的不断升级，旅游方式已从过去走马观花式的“赶景点”，向深度游览、体验式旅游转变。如何让旅游服务更贴心，游客出行更畅快？大数据提供了破题新思路。在位于洛阳大数据产业园的洛阳旅游大数据中心，我市依托大数据技术建立的旅游大数据多级综合业务云平台，实时监测着市内各大景区的数据信息。“该平台不仅能监测重点景区的实时客流量、游客停留时长等内容，还可将收集到的旅游数据进行整合、分析、研判，为旅游产业上下游和终端消费者提供信息化服务。”该中心相关负责人说。

基本实现全市A级景区在线预订、快速入园、智能导游等综合服务能力，实时客流监测分析、舆情监测，建立游客咨询投诉及时处理机制……近年来，在数字技术加持下，我市智慧旅游持续升级。市文广旅局相关负责人表示，我市以大数据技术为核心、以文旅消费平台为载体，已建成文旅行业数据生态服务体系、文旅一站式消费服务体系，文旅管理、服务、营销已全面实现智慧化。

数字化赋能打造更多文旅新供给

《“十四五”旅游业发展规划》提出，开发数字化体验产品，发展沉浸式互动体验、虚拟展示、智慧导览等新型旅游服务，推动智能旅游公共服务等。

“云娱乐”“云直播”“云看展”等新业态不断涌现，以数字故宫、数字敦煌、数字国博等为代表的“线上种草，线下消费”沉浸式体验风起云涌……如今，数字技术已成为推动文旅产业供给侧结构性改革的重要力量。

业内人士表示，洛阳拥有丰富的文化底蕴和旅游资源，以数字化形式创新文旅产品和服务模式，可更好地满足游客多样化的消费需求，提升游客旅游体验感和满意度，也有利于进一步挖掘文旅资源潜力、丰富文旅业态、带动相关产业发展。

市文广旅局相关负责人表示，下一步，我市将着力探索数字文旅融合发展新模式、新业态，推动数字化赋能文旅发展，以情景化创意、沉浸式体验、高科技多维度呈现等，培育发展更多数字文旅新场景、新业态，让文化旅游可体验、可沉浸，为文旅产业转型升级提供强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国）