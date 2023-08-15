洛阳市热力公司：兴隆花园等4个小区今冬有望供暖

近日，有多名网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询自家小区今冬供暖问题，根据洛阳市热力公司最新回复，今冬计划供暖的小区两个，分别是：兴隆花园和衡山雅居；近期将进行充水试压的小区有两个，分别是：云星誉园和定鼎府三期项目。
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