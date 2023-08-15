完美收官！首届学青会场地车赛落幕

22日下午，为期4天的第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车比赛在洛阳市体育中心自行车馆圆满落幕。洛阳队以4枚铜牌的佳绩结束征程。

22日下午，为期4天的第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车比赛在洛阳市体育中心自行车馆圆满落幕。洛阳队以4枚铜牌的佳绩结束征程。

21日，学青会场地自行车比赛进行了第3个比赛日的角逐。在女子20公里麦迪逊比赛上，一直保持领先优势的郑州队选手在最后关头不慎摔倒，遗憾的与奖牌失之交臂，位列第四名。在女子争先赛项目上，洛阳选手骆书艳发挥敢打敢拼的作风，夺得该项目的铜牌。

22日，最后一个比赛日上，河南军团继续上演高光表现。先是郑州队女选手周梦寒以3个单项第一、1个单项第二总成绩160分的佳绩勇夺女子全能赛项目冠军，接着洛阳队的裴正宇、庞舒阳两位小将联手夺得男子麦迪逊赛的铜牌。至此首届学青会场地车赛圆满收官，洛阳队获得4枚铜牌，郑州队获得2枚金牌。