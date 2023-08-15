洛阳多个县区开展城区道路交通秩序集中整治

近日，洛阳多个县区发布城区道路交通秩序集中整治的通告。 近日，洛阳多个县区发布城区道路交通秩序集中整治的通告。 汝阳交警关于开展城区道路交通秩序集中整治的通告 为进一步净化城区道路交通环境，助力文明城市创建，有效遏制交通违法行为和道路交通事故发生，努力营造和谐、畅通、文明、有序的交通环境。汝阳县公安局交通警察大队决定，即日起开展为期40天的城区交通秩序集中整治行动。现将有关事宜通告如下： 一、整治时间 2023年10月21日至11月30日 二、整治范围 汝阳县城区所有街区道路，以文化路、人民路、杜康大道、杜鹃大道、隆盛路、凤山路、刘伶路为整治重点路段，以汽车站周边、市场周边、商场超市周边、学校周边、医院周边和社区小区周边为整治重点区域。 三、整治重点 重点整治以下8种交通违法违规行为： 1.机动车非机动车乱停乱放，占压盲道、乐道、骑行道、公共绿地和占用消防通道； 2.非机动车走机动车道、逆行、闯红灯； 3.机动车不礼让斑马线； 4.行人闯红灯、横穿马路、越过停止线等信号灯； 5.对严管街(人民路、文化路、凤山路、刘伶路、杜康大道、滨河北路)违法停放的车辆一律加大处罚力度，做到违停必罚、占道必拖。 6.出租车、公交车等营运车辆不按规定站点停靠、随意调头、随意上下乘客、不礼让斑马线； 7.“僵尸”车辆长期占用停车位； 8.骑乘非机动车不佩戴头盔、不悬挂号牌、私自加装车棚。 四、工作方法 此次严管整治行动中，将对乱停乱放、不佩戴头盔、非机动车走机动车道等交通违法行为，采取“零容忍”，发现一起、查处一起、处罚一起。在此提醒大家，自觉遵守道路交通安全法律法规，抵制各类不文明交通违法行为，摒弃交通陋习，对阻挠公安机关依法执行职务或者扰乱公共秩序的，将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 五、本通告自发布之日起执行 特此通告 汝阳县公安局交通警察大队

二〇二三年十月二十一日 [3] 下一页 尾页 [1] [2]