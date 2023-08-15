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时刻保持“最佳状态” 看看洛阳“西装爷爷”的精致生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 09:03

　　“他可不是因为你们来了才这么穿，他每天在家都穿西装，把自己收拾成一个‘老帅哥’。”20日上午，刚走进涧西区厂前一社区田贵发、李凤英夫妇的家，李凤英就开始“吐槽”老伴儿。虽然嘴上“不乐意”，但她看老伴儿的眼神，满是柔情蜜意。

　　笔挺的西装、修身的马甲、锃亮的皮鞋，田贵发的“亮相”似乎自带闪光灯，让人移不开眼。“人可以变老，但是看待自己的眼光不能老。每天把自己收拾利索，心情也会变好。”田贵发笑着说。眼前的他让记者难以想象，他曾是一名偏瘫患者。

　　西装、皮鞋是他的日常标配

　　田贵发今年79岁，退休前是我市一大厂的技术干部。上班时，西装、皮鞋是他的标配。

　　“退休后，我不想让自己泄劲儿，坚持每天都穿得正式点儿。”田贵发说，“穿上西装，我不管干啥事儿都会不自觉地昂首挺胸，这让我心情舒畅！”在田贵发看来，人活着就要有一股向上的劲儿，才能抵御岁月、衰老，对抗一些负面的东西。

　　看着身旁意气风发的老伴儿，李凤英接过了话茬儿：“就好像是一种心理暗示，人一旦穿上某类特定的衣服，就会暗示自己做出符合这类服装气质的行为。我感觉许多人喜欢穿汉服、旗袍也是这样，能提升气质。”

　　对于这种说法，田贵发连连点头。在他看来，有人喜欢穿运动装、球鞋，也有人喜欢穿西装、打领带，喜欢什么都无可厚非，关键是最大限度地享受生活的美好。他说：“我有3套西装，每天换着穿，白衬衣最多穿两天就要手洗一次，很多人说感觉这样很累，但我不觉得。”

　　他让自己保持“最佳状态”

　　田贵发不仅把自己收拾得清爽、利索，大多数家务活儿也是他一手包办的。

　　“每天要拖一遍地、擦一遍灰，他嫌我洗衣服不干净，家里所有的衣物都是由他手洗。”李凤英说，“洗衣机被他卖了，家里根本没有让我‘发挥’的地方。”

　　李凤英告诉记者，老伴儿是个“对生活、对自己有要求的人”，正因为如此，他会花很多心思在家里，养花养草、收拾装扮，家里干净明亮了，他们的生活也更加幸福、放松。

　　衣柜里，他们的衣服挂得整整齐齐；书桌上，各种书籍按规格分门别类地摆放着；鞋柜中，每双鞋子被擦拭得干干净净，装在袋子里，按照颜色归类摆放……在田贵发的家里走一圈，处处都能感受到他的精致。

　　“他一直是个对生活有要求的人。”李凤英说，从年轻时起，田贵发就会花许多时间在装扮生活上。他认为，家里干净了，心情才会好，心情好了，万事才顺畅。正因为如此，不管啥时候，也不管在哪儿，他都会让自己保持“最佳状态”。

　　希望高质量度过每一天

　　田贵发的好习惯在生病时帮了他大忙。2015年，他因脑梗偏瘫住院。出院后，他回家进行运动康复。他家住在3楼，上下楼对当时的他来说还较为困难。那么，做什么样的康复运动最易坚持且效果显著呢？

　　“刚开始身子不太能动，我就用拐杖在家一点儿一点儿挪着走，看到有啥没放好的东西，我会用拐杖规整规整，后来手稍微能动了，就开始洗袜子，再后来开始洗被单……”田贵发说，就是靠着这样劲头，他的身体状况逐渐好转，直到现在已经基本恢复了。

　　谈及以后，田贵发表示，他和老伴儿将步入耄耋之年，走过了风风雨雨的大半辈子，他希望在接下来的日子里，他们老两口能够更随心地生活，多做一些让自己快乐、有益于他人的事情，高质量度过每一天。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 鹿倩倩 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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