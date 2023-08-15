十年寒窗苦不苦（河洛学堂）

十年寒窗，亦称十年窗下、十载寒窗，形容常年刻苦读书。这个成语是在元明时期开始流行的。《元明史料笔记：归潜志》有云：“十年窗下无人问，一举成名天下知。”明代《增广贤文》也道：“十载寒窗无人问，一举成名天下知。”

十年寒窗，亦称十年窗下、十载寒窗，形容常年刻苦读书。

这个成语是在元明时期开始流行的。《元明史料笔记：归潜志》有云：“十年窗下无人问，一举成名天下知。”明代《增广贤文》也道：“十载寒窗无人问，一举成名天下知。”

刺股夜读的东周洛阳籍纵横家苏秦，还有划粥而食的宋代大文豪范仲淹，都是寒窗苦读的典范。为啥用“寒窗”代指苦读呢？这跟古建筑的采光方式有关。

中国传统古建筑多为土木结构，为了保暖，窗子开得较小，屋内光线昏暗，窗前光线最好，所以书桌一般都靠窗摆放，方便看书写字。

隋唐时期，科举制诞生，普通人通过读书考试也能功成名就，升官发财。为了出人头地，学子们终日在窗前埋头苦读。春天还好，夏天少穿点儿衣裳也能熬，秋冬季节天气寒冷，穷人家连糊窗户的纸都买不起，只能用茅草、树枝把窗户堵一下，将就着抵御风寒。

“寒窗”表面上指寒冷的窗口，实则是指家境清贫、环境艰苦或生活苦闷。

唐代，洛阳才子元稹和河南老乡白居易同科登第，同朝为官，志同道合，互帮互助，不是亲兄弟，胜似亲兄弟。

史载，元稹被贬通州(今四川境内)期间，不适应当地气候，愁病缠身，偏又听说老白被贬到了江州(今江西九江)。他担忧老友的前途，自云“垂死病中惊起坐，暗风吹雨入寒窗”。

唐宋官员吃朝廷俸禄，生活条件比穷人强多了，“寒窗”再寒也冻不死人，宦海浮沉、前途渺茫却能愁死人。元稹诗里的“寒窗”，固然有室内寒冷之意，更有心境凄凉之意。宋代苏东坡失意时感叹“往岁追欢地，寒窗梦不成”，也是这个意思。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）