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洛阳69岁高龄律师将提供公益法律咨询100天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 09:02
刘为民(左)为客户解答法律问题

　　“刘律师好，我这个事儿您看怎么办呀？”“刘律师，我的官司打赢了，多亏你了！”昨日一早，刘为民的手机就响个不停。今年69岁的他在2018年通过国家统一法律职业资格考试后入职我市一家律所，顺利实现再就业。

　　见到刘为民时，他一身笔挺西装，皮鞋擦得锃亮，职业范儿十足。谈起自己的新职业，刘为民笑着说：“虽说我当律师时间不长，但接触法律的时间可不短。”

　　1997年，刘为民因工作需要参加了当年的拍卖师职业资格考试，从此与法律结下了不解之缘。2001年，他又在第一学历基础上获得了郑州大学自学考试法学本科文凭。

　　2003年，刘为民决定参加司法考试，想用考试检验自己多年来的学习成果。司法考试以难度高、通过率低而被称为“天下第一考”。第一次考试，刘为民的成绩并不理想，可他毫不气馁，继续学习。

　　考试不能单靠书本知识，需要和实践相结合。退休后的刘为民在西工区阳光法律服务所申请成为一名基层法律服务工作者，并在工作中积累了丰富的实战经验。2018年，他在自己的第10次司法考试中成功过关，后入职河南南云律师事务所。

　　这5年来，刘为民每年代理案件30多个。他说：“目前我的身体状况还行，老有所为比在家歇着更有成就感。”去年，他还独自乘车前往四川出差。

　　工作期间，刘为民始终坚持读书。他总是随身拿个大袋子，里面装有各类法律书籍。他说：“我能在退休后再找到一份工作，不是因为我比别人聪明，而是因为勤奋，日积月累的学习成就了今天的我。”

　　在今年重阳节到来之际，刘为民想用自己多年所学帮助更多人。他说：“我想自重阳节起100天内，为有需要的人提供公益法律咨询。到了我这个年龄，更加感觉到名利乃身外之物，就想趁着还有时间和精力，力所能及多做点儿好事。”

　　如您有相关需要，可拨打13603960311联系刘为民律师，建议尽量在工作时间拨打。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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