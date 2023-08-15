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洛阳市纪委监委：精准监督为新文旅产业发展提供坚强纪律保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 09:15

　　10月的陆浑湖畔，秋风拂面、波光潋滟，碧水青山与身着汉服的游人构成一幅动人画卷。嵩县纪委监委深入一线，围绕营商环境、交通秩序、环境卫生、餐饮住宿及景区服务等开展精准监督，切实维护旅游市场秩序和广大游客合法权益。

　　当前，洛阳正抢抓文旅产业发展新风口，瞄准文旅消费新特点，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展新文旅业态，打造全国沉浸式文旅目的地。全市各级纪检监察机关立足职能职责，紧盯文旅产业政策落实、项目推动等开展精准监督，坚决查处损害和阻碍文旅产业高质量发展的不正之风和腐败问题，为新文旅产业发展提供坚强纪律保障，推动丰厚的历史文化资源转化为洛阳经济发展优势。

　　今年中秋国庆假期，我市游客接待量和旅游总收入均创新高。亮眼数据的背后是旅行体验的优化。

　　为提升游客旅行体验，市纪委监委建立“群众有诉求，纪委快出手”绿色通道和问题线索快查快办工作机制，对失职失责、以权谋私、不作为乱作为等违规违纪问题，优先排查、快速跟进、限时办结，对影响恶劣的挂牌督办、提级办理，对典型案例及时通报曝光，形成有力震慑。

　　各县区纪委监委联合市场监管局、文广旅局等职能部门，深入景区、民宿、饭店、特色商超等场所，聚焦市场监管、交通治安、食品安全、风险隐患等方面开展“全链条”监督，切实提升游客体验感和满意度。

　　聚焦典型案件背后暴露的政策规定滞后、管理“真空”、权责不清等问题，市纪委监委及时制发纪检监察建议书，督促职能部门针对性补短板、堵漏洞，先后推动出台旅游年卡使用、停车场和充电桩建设等便民惠民政策37条，完善文化旅游融合发展、促进沉浸式文旅产业发展等制度文件13个。

　　市纪委监委相关负责人表示，将牢固树立“党委、政府的中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作”理念，不断创新方法，提升监督质效，以强有力的精准监督护航新文旅产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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