市曲协举行获奖作品展演暨王仙菊从艺60周年专场演出

21日，2023年洛阳市曲艺家协会获奖作品展演暨王仙菊从艺60周年专场演出活动在市文化馆举行。 王仙菊(前排)登台表演 21日，2023年洛阳市曲艺家协会获奖作品展演暨王仙菊从艺60周年专场演出活动在市文化馆举行。 市曲协被评为2022年度河南省曲协优秀团体会员。今年4月23日，河南省第四届“赊店杯”鼓曲唱曲大赛评选结果揭晓，我市参赛的河洛大鼓《黄河水 家乡戏》、河南坠子《何书记怕老婆》荣获一等奖。今年6月29日至30日，河洛大鼓《黄河水 家乡戏》赴江西上饶，参加中国曲艺牡丹奖艺术团“送欢笑”走进江西上饶专场演出暨第十一届中部六省曲艺展演，取得佳绩。 王仙菊是中国曲艺家协会会员、河南坠子表演艺术家。她1960年进入洛阳市曲艺改进会(1961年改建为洛阳市说唱团)做演员；1962年到郑州跟随河南省曲艺改革家、表演艺术家、赵派河南坠子创始人赵铮学习河南坠子；1964年参加河南坠子汇报演出，受到专家、评委一致好评，同年参加了在郑州举办的全国河南坠子流派座谈会。从艺60年来，王仙菊一直致力于传承河南坠子，为了使赵派河南坠子得以传承并发扬光大，她从1995年起收徒传艺，并积极推进河南坠子进入校园。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张向已 文/图)