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坚持运营前置 强化市场思维 打造功能业态丰富城市文化新名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:54

　　20日，市委常委、宣传部部长徐超文深入主题教育“大攻坚、见实效、建新功”分包项目城市文化客厅进行督导调研。

　　城市文化客厅项目依托原会展中心及周边场地进行全面改造提升，将建成集阅览、演艺、展示、创作、培训等多种功能于一体的开放式文化共享空间。徐超文实地察看工程建设进度，详细了解项目规划设计、功能分区、业态布局等，询问建设中存在的问题和困难。

　　徐超文强调，要坚持主题教育和中心工作深度融合，确保主题教育在现代化洛阳建设中走深走实、见行见效。要坚持以市民需求为导向，统筹布局功能分区，优化结构空间设计，突出洛阳文化元素，营造高品质聚合交流空间，更好满足市民高品质文化需求。要坚持运营前置理念，强化市场思维，结合周边空间布局，学习借鉴外地先进经验，提前谋划相关业态，探索适合洛阳本土的运营模式，打造功能业态丰富的城市文化新名片。要严把质量安全关，强化节点意识，加快建设进度，细化责任分工，倒排工期、压实责任，高标准、严要求推进项目建设，在确保施工安全的前提下，推动项目早建成、早交付、早惠民。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 程静卫）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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