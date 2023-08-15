2023摇滚马拉松洛阳站欢乐跑路线公布

2023摇滚马拉松洛阳站将于11月18日盛大开跑！

2023摇滚马拉松洛阳站将于11月18日盛大开跑！本次赛事除了半程马拉松(21.0975公里)项目，同时开设了欢乐跑(约5公里)项目，让想跑但又“非专业人士”的运动爱好者们，在家门口就能轻松体验欢乐运动的乐趣，参赛名额只有4500个，快来报名吧！

记者从相关部门了解到，本次欢乐跑路线以体育中心为起点，途经开元大道—定鼎门街—古城路，最终在定鼎门结束。需要提醒的是：报名参加欢乐跑者年龄须14周岁以上，欢乐跑从开跑到关门时间为1小时30分钟，报名费用每人90元，有兴趣者可扫二维码报名。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴)