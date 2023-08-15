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市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:54

　　21日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在江西考察时、在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议指出，全市纪检监察机关要一体把握和系统理解中国式现代化的深刻内涵，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要主动站位全局、服务大局，聚焦护航现代化洛阳建设，紧盯产业发展、城市提质、乡村振兴、民生保障、风险防范等重点工作，围绕“大攻坚、见实效、建新功”重点任务，找准工作着力点，创新监督方式方法，确保市委、市政府各项工作部署全面快速落地见效。

　　会议强调，全市纪检监察机关要紧盯就业创业、教育医疗、养老社保、安全生产、食品药品安全等民生领域“急难愁盼”问题，做实做细专项监督，全力守护人民群众福祉。要聚焦工程建设、国有企业、粮食购销、金融等政策支持力度大、权力集中、资金密集、资源富集领域，持续正风肃纪反腐，坚决清理行业性、系统性腐败风险隐患。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，树立鲜明监督执纪执法导向，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，大力营造风清气正政治生态。

　　会议要求，要坚持一体推进主题教育、队伍教育整顿，确保取得更多标志性成果和更大成效。要把教育培训摆在干部队伍建设重要位置，真正把队伍建强、让干部过硬。要把严的要求贯穿办案安全全过程，持续实现“双零”“双安全”目标。

　　会议还研究了其他事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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